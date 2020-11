La mesure avait été annoncée récemment, elle est désormais effective. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont héliportés ce mardi pour la première fois des malades du coronavirus, afin d’éviter de surcharger leurs infrastructures et «garantir le maintien de soins de qualité au plus grand nombre de personnes sévèrement atteintes par le Covid-19». Trois personnes ont ainsi été transportées par les airs aux hôpitaux de Zurich et de Berne.

Cette décision s’appuie sur les recommandations du Service sanitaire coordonné (SSC), validées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, notamment. Le but de la manoeuvre est d’éviter aussi longtemps que possible d’augmenter les capacités des hôpitaux au-delà de leurs disponibilités usuelles, en se partageant les patients Covid, en quelque sorte. Les HUG, qui accueillent actuellement 551 malades atteints du virus, indiquent qu’ils ont encore la capacité d’accroître le nombre de lits disponibles.