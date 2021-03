Les blocs opératoires doivent rattraper le retard accumulé à cause de la pandémie.

«Je souffre le martyre, je n’en peux plus. Cela fait des lustres que j’attends. Dois-je délibérément contracter le coronavirus pour pouvoir être enfin hospitalisée?» Cette jeune Vaudoise atteinte d’une maladie auto-immune a vu sa prise en charge repoussée en raison de la pandémie. Qualifiée de non urgente, sa situation peut attendre, selon le corps médical. Désespérée, elle s’impatiente: «Il n’y a pas que le Covid, ne nous oubliez pas!»

Gestion critiquée

Même cas de figure en Valais, où une femme atteinte de la malformation de Chiari a vu son opération repoussée deux fois en janvier dernier. «Dont une fois le jour-même, alors qu’elle était déjà en blouse», se souvient son époux. Résultat, ses douleurs chroniques et ses symptômes lourds ont continué de peser sur son moral. «Nous sommes les premiers à comprendre qu'il y ait des priorités sanitaires, mais cette gestion «à la dernière minute» pose des questions, surtout dans le contexte d’une deuxième vague, reprend-il. Les enseignements de la première n’ont apparemment pas beaucoup servi!»

Retards considérables un peu partout

Les hôpitaux disent faire le maximum pour reporter ce qui peut l’être sans mettre en danger la vie des patients, ni trop altérer leur qualité de vie. Mais au plus haut de la crise, une priorisation a dû être effectuée (lire ci-dessus). «Les opérations pour des pathologies oncologiques et cardiovasculaires ne peuvent pas être repoussées de plus de quelques semaines, précise par exemple Alessandro Sofia, porte-parole au CHUV. En orthopédie en revanche, notre marge de manœuvre peut aller jusqu’à plusieurs mois.»