Patinage artistique: Lausanne organisera les Européens de 2027

La candidature de Lausanne, appuyée par la ville de Lausanne, le canton de Vaud et Swiss Ice Skating, a été préférée à celles de Sofia (Bul), Essen (All) et Bratislava (Slq). La nouvelle patinoire de l'Ouest lausannois accueillera donc les 150 meilleurs spécialistes de la discipline dans quatre ans, quelques mois après les Jeux olympiques de Milan et de Cortina d'Ampezzo.