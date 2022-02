JO 2022 - Patinage artistique: Nathan Chen en tête, le Suisse se qualifie de justesse

Le jugement en patinage artistique: le système de notation «Code of Points» a été mis en place lors de la saison 2004/2005 au niveau senior. Il est composé de deux parties. La première technique et la deuxième artistique. Pour la partie technique, chaque élément a une valeur de base. Les juges attribuent des «GoE», (Degré d’exécution) allant de +5 à -5. Afin de récompenser la prise de risques de certains patineurs, la valeur des sauts placés en deuxième partie de programme est multipliée par 1,1. Pour la partie artistique, les juges attribuent cinq notes allant de 0,25 à 10 points selon les critères suivants: l’habileté de patinage, les transitions, la qualité d’exécution, la chorégraphie et l’interprétation.