Lausanne - Patineuse blessée aux JOJ jugée un peu trop bavarde

Le procureur chargé de tirer au clair les circonstances de l’accident a décidé cette mesure alors que le Ministère ­public central vaudois venait juste de refuser qu’il classe l’affaire. Le magistrat a été invité à rouvrir l’enquête et à compléter le dossier. Il devra notamment interroger le mari de la patineuse en qualité de prévenu, et non plus comme personne appelée à donner des renseignements, «sur les manquements relevés par l’expert» concernant l’installation non conforme du treuil auquel la Russe était suspendue (lire encadré ci-dessous). C’est pour éviter que des «éléments du dossier» filtrent dans la presse et permettent au mari de préparer sa défense qu’il aurait agi ainsi.