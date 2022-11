Lausanne: Patinoire et carrousel sur la Place de la gare

C’est dans le brouhaha des marteaux-piqueurs, des bruits du trafic routier et des valises à roulettes des passagers que Natacha Litzistorf a tenu une conférence de presse à ciel ouvert mardi devant la gare . La responsable des services Architecture, logement, parcs et domaines de la ville de Lausanne a annoncé une série de mesures en attendant le redémarrage à une date indéterminée du «chantier du siècle».

Palissades démontées

«Nous avons obtenu de l’Office fédéral des transports et des CFF le démantèlement immédiat des palissades sur la place de la Gare. Des installations provisoires, attractives et adaptées aux saisons sont prévues à partir du 23 décembre», a annoncé l’élue verte.

Zones piétonnes

Taxis plus proches de l’entrée de la gare

Parmi les autres mesures prises, il y a notamment la mise en place d’une patinoire synthétique, un carrousel, une zone de dépose pour les personnes à mobilité réduite au pied du bâtiment voyageurs, un emplacement pour les taxis en face de l’entrée du bâtiment voyageur et de l’arrêt du métro ainsi que des zones de dépose-minute et des places de vélos supplémentaires.

Végétalisation

«Les matériaux naturels et durables sont privilégiés et les équipements installés ont comme but d’être réutilisables ou recyclables. Une augmentation significative de l’arborisation est aussi prévue pour réduire l’effet d’îlot de chaleur en été», a déclaré Natacha Litzistorf.