Patinoires d’hiver à Genève: elles n’ouvriront que durant deux mois

Les patinoires saisonnières n’ouvriront que deux mois (en décembre et janvier) au lieu de quatre; l’eau de toutes les piscines, y compris scolaires, sera chauffée à seulement 26 degrés, contre 28 habituellement; la température des halles sportives intérieures sera fixée à 17 degrés (sauf les bulles de tennis non isolées, où il fera 14 degrés): voici les mesures d’économie d’énergie décidées par les communes genevoises, et qu’a communiquées leur association faîtière, l’ACG, ce mardi. Elles se sont par ailleurs accordées pour préconiser l’extinction nocturne des routes, rues et chemins municipaux, en tenant compte des contraintes sécuritaires, des spécificités locales et des horaires des transports publics.