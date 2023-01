Genève : Pâtissier jugé pour n’avoir pas annoncé un poste vacant

Un pâtissier genevois sanctionné par l’Etat d’une amende de 500 francs pour avoir omis d’annoncer un poste vacant était jugé mercredi par le Tribunal de police. Ainsi que le rapporte la « Tribune de Genève », l’homme s’est retrouvé devant la justice car, ulcéré par la sanction, il l’a contestée pour le principe. Les faits remontent à avril 2022. L’entrepreneur avait publié un avis sur un site de recherche d’emploi. Or, la loi l’obligeait à annoncer ce poste à l’Office cantonal de l’emploi (OCE). Dès que l’administration l’en a averti, il a retiré son avis et a embauché une chômeuse genevoise.

Le pâtissier a affirmé avoir agi de bonne foi et ignoré la règle. Depuis 2020, dans les professions affichant un taux de chômage supérieur à 5%, les employeurs sont obligés de communiquer leurs places vacantes aux offices de placement. Chaque année, la liste des professions concernées évolue. Ici, celle de vendeur figurait dans cette liste en 2022, mais n’y est plus en 2023. L’entrepreneur a plaidé le manque de clarté des règles et jugé que l’information de l’OCE était déficiente. Il avait certes reçu un courrier en 2020, mais avait pensé qu’il ne s’appliquait qu’à la période de la pandémie.