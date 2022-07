Netflix : Patricia Allison quitte «Sex Education»

L’actrice britannique a indiqué qu’elle n’apparaîtrait pas dans la 4e saison de la série Netflix, elle a d’autres projets.

«Sex Education», dans laquelle joue Ncuti Gatwa, perd l’un de ses personnages principaux. Patricia Allison, qui joue le rôle d’Ola Nyman dans la série Netflix depuis la première saison, mise en ligne en 2019, a fait savoir qu’elle n’apparaîtrait plus dans la fiction. C’est durant une interview diffusée dans l’émission «Breakfast With Yinka and Shayna Marie» sur la radio anglaise Capital Xtra que la comédienne britannique de 27 ans a fait cette annonce.