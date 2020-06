Vaud

Patricia Solioz Mathys, future directrice des TL

Le Conseil d’administration a nommé lundi celle qui reprendra à la tête des transports publics de la région lausannoise le 1er décembre 2020. Patricia Solioz Mathys succédera à Michel Joye.

Une forte expérience du service au public

Patricia Solioz Mathys, âgée de 44 ans, a été choisie au terme d’une procédure à laquelle ont participé une centaine de candidats. Tout au long des étapes de recrutement, Mme Solioz Mathys a convaincu par une profonde sensibilité aux enjeux climatiques, une solide connaissance de la transformation digitale, ainsi qu’une forte orientation clients. « Nous sommes convaincus que les compétences managériales de Madame Solioz Mathys, son expérience de plus de 20 ans dans le service public et dans la supervision d’importants projets industriels, seront des atouts essentiels pour piloter notre entreprise et contribuer à positionner les tl et la mobilité au cœur des transitions climatiques et numériques du Canton de Vaud, en offrant un service de proximité de qualité à la clientèle des transports publics », explique Tinetta Maystre, présidente du Conseil d’administration des tl.