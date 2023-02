France : Patrick Balkany auditionné jeudi dans le cadre d’une nouvelle enquête

La gestion municipale de l’ancien maire de Levallois-Perret fait l’objet d’une nouvelle procédure pour détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêts.

Soupçons de recel de détournement de fonds publics

Patrick Balkany a été entendu jeudi à la Brigade de répression de délinquance économique (BRDE). Cette nouvelle enquête, ouverte en 2016 pour recel de détournement de fonds publics puis pour détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêts, porte sur la situation d’un conseiller de l’ancien édile. Ce dernier, Renaud Guillot-Corail, est décédé en 2020. Il fut employé de la commune de Levallois en tant que directeur du développement économique jusqu’en octobre 2012, avant de prendre sa retraite. Après sa retraite, il a continué à toucher une rémunération.

Les enquêteurs le soupçonnent ainsi d’avoir bénéficié d’un recel de détournement de fonds publics, organisé par le maire Patrick Balkany, par le biais d’une association. Renaud Guillot-Corail aurait perçu plus de 300’000 euros, précise une source proche du dossier. L’enquête préliminaire a donc été, au fur et à mesure, élargie aux chefs de détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêts, jusqu’à l’audition libre de Patrick Balkany jeudi.