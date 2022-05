France : Patrick Balkany va sortir de prison mercredi

L’ancien maire de Levallois-Perret va bénéficier d’une libération conditionnelle, indiquent ses avocats.

Patrick Balkany, 73 ans, va bénéficier d’une libération conditionnelle et doit quitter la prison de Fleury-Mérogis mercredi, ont indiqué lundi à l’AFP ses avocats, Me Robin Bindard et Romain Dieudonné.