Cyclisme: Patrick Bevin prive Hayter d’un triplé à Valbroye

Ethan Hayter n’a pas passé loin d’un troisième succès sur le Tour de Romandie 2022. Mais le Britannique, vainqueur du prologue mardi à Lausanne et de la 2e étape jeudi, a été vaincu au sprint à Valbroye. C’est le Néo-Zéelandais Patrick Bevin (31 ans), coéquipier de Chris Froome (Israël-Premier Tech), qui a parfaitement joué le coup pour devancer assez facilement Hayter et le maillot vert Rohan Dennis.

Hirschi tente sa chance

Le Bernois Marc Hirschi a tenté une offensive à moins de 10 kilomètres de l’arrivée, mais son attaque n’a pas fait long feu en raison d’une mésentente avec ses partenaires de fuite. Le meilleur jeune du Tour de Romandie, Mauro Schmid, a ensuite sorti le museau du peloton dans le dernier kilomètre, mais sans plus de réussite que son compatriote.



La boucle vallonnée autour de Valbroye (165,10 km) a été animée plus tôt par un trio qui a pris la fuite en début d’étape. Le Français Rémi Cavagna, son compatriote Nans Peters et le Letton Kristl Neilands - qui a profité des six Grand-Prix de la montagne pour s’emparer du maillot de meilleur grimpeur - ont été repris à moins de 20 kilomètres de l’arrivée. Les trois échappés ont compté jusqu’à 4 minutes d’avance sur le peloton, qui a accéléré sous l’impulsion de la puissante formation Ineos