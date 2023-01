Lausanne : Justice: bras de fer entre l’aéroport de la Blécherette et les Verts

En septembre 2021, les Verts vaudois lançaient une campagne contre l’aéroport de la Blécherette et ses nuisances. Des interpellations avaient été déposées au Conseil communal de Lausanne, au Grand Conseil ainsi qu’au Conseil national. Presqu’un an et demi plus tard, l’affaire connaît une tournure judiciaire. Et pour cause, administrateur de l’aéroport, Patrick de Preux a déposé plainte pour diffamation à l’encontre du groupe dépositaire. Celui qui est par ailleurs président du LHC a obtenu gain de cause le 16 décembre.