Patrick Dempsey est l’homme vivant le plus sexy de 2023

Et le gagnant est… Patrick Dempsey! L’acteur américain de 57 ans est l’homme vivant le plus sexy de 2023 selon le magazine «People». Il succède à Chris Evans, qui avait obtenu ce titre en 2022 . «Enfin!», est-il écrit sur la couverture de la publication.

«Je suis heureux que cela arrive à ce moment dans ma vie, a confié celui qui avait fait un bref retour dans «Grey’s Anatomy» en 2020 . C’est sympa d’avoir cette reconnaissance et bien sûr que cela flatte mon ego, mais cela me permet surtout d’avoir une plateforme pour faire quelque chose de positif.»

Quand il a appris qu’il avait été choisi par «People», l’acteur a d’abord été «choqué», puis s’est mis à rire, pensant qu’il s’agissait d’une blague, a-t-il raconté. Il a également confessé que ses enfants (Tallulah Fyfe, 21 ans et les jumeaux Sullivan Patrick et Darby Galen, 16 ans) allaient certainement se moquer de lui et lui expliquer pourquoi il n’aurait jamais dû recevoir ce titre.