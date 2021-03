Décès : Patrick Dupond, étoile de la danse surdouée et fantasque

Des planches de l’Opéra de Paris au plateau de «Danse avec les stars», en passant par le cinéma, la star décédée ce vendredi a tout connu dans l’univers de la danse.

Patrick Dupond est né le 14 mars 1959 à Paris. Son père a quitté très tôt le foyer et sa mère essaye de canaliser l’énergie de ce fils facétieux et turbulent en l’inscrivant au football et au judo. Sans succès.

En 1970, Patrick Dupond entre à l’école de danse de l’Opéra de Paris. Le jeune garçon, qui éreinte ses professeurs par son indiscipline, va grimper tous les échelons de la vénérable institution. À 16 ans, il entre au ballet comme quadrille stagiaire. Un an plus tard, il affirme son caractère en s’inscrivant seul au prestigieux concours international de ballet de Varna (Bulgarie). Il y rafle la médaille d’or.

«Titi parisien»

Son physique de jeune premier au regard de chat, ses dons techniques – quand il fait régulièrement sa barre -, ses qualités d’acteur séduisent les plus grands chorégraphes: John Neumeier, Roland Petit, Alvin Ailey, Maurice Béjart créent pour lui. Ce dernier lui offre une de ses plus magistrales interprétations, celle du danseur travesti en prima ballerina capricieuse dans «Salomé» en 1986.

Sa personnalité flamboyante, spontanée et généreuse contribue à faire de Patrick Dupond une star de la danse. Populaire hors du cercle des amateurs de ballet en France, il draine les foules lors de ses tournées à l’étranger, notamment aux États-Unis et au Japon, tombés sous son charme de «titi parisien».

134 fractures

En 2000, il est victime d’un grave accident de voiture. Son corps est brisé par 134 fractures et les médecins lui annoncent qu’il ne dansera plus. Sous morphine pendant deux ans – il lui faudra un an pour se désintoxiquer–, il se relève pourtant au prix d’un entraînement quotidien avec son mentor Max Bozzoni. Quelques mois plus tard, il est de retour sur les planches, dans une comédie musicale, «Un air de Paris». Un succès pourtant sans lendemain.