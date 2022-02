Hockey sur glace – Patrick Fischer: «Nous ne les laissons pas tomber»

Isolés depuis jeudi, Killian Mottet, Mirco Müller et l’entraîneur assistant Christian Wohlwend ont pu rejoindre l’équipe de Suisse vendredi en fin de journée après avoir fourni deux tests PCR négatifs en l’espace de 24 heures. Les attaquants de Zoug Dario Simion (27 ans) et des ZSC Lions Denis Malgin ‹25 ans), par contre, ont été confirmés positifs. Une tuile pour l’équipe de Suisse et un sacré coup dur pour les joueurs concernés. Même si Patrick Fischer a pu récupérer trois des cinq membres placés en quarantaine préventive jeudi après l’atterrissage de l’avion en Chine, le sélectionneur national éprouve un sentiment très mitigé.

Les deux internationaux ont dû quitter le village olympique et ont été placés dans l’un des hôtels prévus pour les athlètes testés positifs. Pour en ressortir, ils devront fournir deux tests PCR négatifs en l’espace de 24 heures. En attendant, Simion et Malgin prennent leur mal en patience et tentent de garder le moral. «On ne les laisse pas tomber et nous sommes régulièrement en contact avec eux, précise Fischer. Nous leur envoyons des plans d’entraînements, nous faisons des meetings de tactique avec eux via la vidéo. Les autres joueurs leur envoient des messages et des vidéos marrantes. C’est la seule chose qu’on peut faire pour les aider. Il ne nous reste plus qu’à espérer qu’ils puissent sortir rapidement de leur isolement.»