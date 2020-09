Lausanne : Patrick Gyger sera le premier directeur de Plateforme 10

Le Vaudois de 49 ans, qui a dirigé la Maison d’Ailleurs à Yverdon de 1999 à 2010, prendra dès le 1er janvier la tête de la fondation qui regroupe le Musée cantonal des Beaux-Arts, le Musée de la photographie de l’Élysée et le mudac.

En 2017, son travail lui a valu d’être nommé Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres par le ministère français de la culture et de la communication.

Retenu parmi 50 postulations

Désigné par le Conseil d’État vaudois, Patrick Gyger a été retenu parmi 50 postulations nationales et internationales. «Après plus de 22 années passées à diriger et faire rayonner des lieux culturels, il a non seulement les qualités, mais surtout l’envie de développer le site de Plateforme 10 et de lui donner une identité culturelle forte et multidisciplinaire», poursuit le communiqué.