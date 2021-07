Absence de testament : Patrick Juvet: «appel en héritiers» lancé

Patrick Juvet est mort, seul, à Barcelone en avril dernier. Comme le révèle Le Monde, un appel en héritiers a été lancé pour la succession du chanteur qui n’avait ni conjoint ni enfant.

Gamma-Rapho via Getty Images

Il est plus que probable que la sœur et la nièce de Patrick Juvet toucheront l’héritage

La succession de Patrick Juvet s’annonce un peu plus compliquée que prévu, dévoile Le Monde. En effet, un appel en héritiers a été lancé, le chanteur n’ayant jamais rédigé de testament.

«Ses héritiers ayant réclamé l’inventaire de la succession le 18 juin 2021, Maître Pascal Hofer, notaire, somme les créanciers et les débiteurs du défunt de produire leurs créances/dettes jusqu’au 30 septembre à l’adresse: Maître Pascal Hofer, avenue du Collège 6, 2017 Boudry, Suisse», dévoile la publication.

Cependant, il est plus que probable que sa sœur et sa nièce toucheront l’héritage. Patrick Juvet souffrait apparemment de solitude et était atteint d’alcoolisme. Il est mort seul, dans son appartement de Barcelone, d’un arrêt cardiaque . Son corps a été retrouvé le 1er avril dernier.