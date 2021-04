Carnet noir : Patrick Juvet «s’est brulé les ailes»

Jean-Michel Jarre a réagi jeudi soir au décès du chanteur vaudois. Il revient sur son parcours chaotique et ses excès.

Jean-Michel Jarre: «On a fait deux albums, «Mort ou vif» et «Paris by night» à la suite d’une rencontre par le biais de sa productrice. Il souhaitait changer de direction, pour en finir avec son image de «chanteur à minettes» (comme il le disait lui-même, ndlr), de chanteur de variété. Moi, je sortais de ma collaboration avec Christophe. Patrick était obsédé par le disco qui commençait à monter. J’ai proposé qu’on parte aux USA travailler avec les meilleurs musiciens de L.A, ceux de Herbie Hancock. J’ai réuni autour de lui une équipe de «tueurs», des musiciens fantastiques. Sur «Mort ou vif», il y avait cette chanson «Papa s’pique et maman s’shoote» (rires), c’était décalé par rapport à ce qu’il avait fait avant. La maison de disques Barclay m’a dit ensuite «tu as carte blanche» pour le prochain. On est parti plus longtemps aux USA pour «Paris by night», dont le morceau-titre est considéré comme un des premiers morceaux de house, il dure 12 minutes. Et puis il y a «Où sont les femmes?», qui a été son gros tube».