Aivan s'est confié après la finale de The Voice Kids

Aivan a été couvert d’éloge à la fin de sa prestation lors de la finale par son mentor Patrick Fiori. DR

Aivan, 13 ans, enchaîne les grands rendez-vous en 2022. Après avoir remporté la finale du Swiss Voice Tour , en février, c’est à celle de «The Voice Kids», le samedi 8 octobre sur TF1, qu’il a participé. Avec, cette fois, un peu moins de réussite puisque malgré une interprétation émouvante du titre «Tu t’en iras», de l’artiste québécoise La Zarra, qui a tiré une larme à son coach Patrick Fiori, le Genevois ne s’est pas qualifié pour la superfinale de cette finale. Reste que le lendemain de cet événement, qui a été suivi en France par 3,14 millions de téléspectateurs, Aivan était encore sur un petit nuage.

Comment avez-vous vécu cette soirée?

J’étais submergé par tout ce qui se passait. Même si c’était mon 4ᵉ passage sur le plateau de «The Voice Kids», c’était quand même LA grande finale. En plus, les décos et la fumée donnaient une sacrée ambiance et le podium sur lequel j’étais installé montait. Ce fût une soirée exceptionnelle!

La déception de n’avoir pas atteint la superfinale n’a-t-elle pas été trop grande?

Non, le fait d’être arrivé en finale, c’est déjà une victoire. J’avoue que j’espérais passer en superfinale, mais je suis très heureux pour Raynaud. Il mérite largement d’avoir remporté «The Voice Kids».

Patrick Fiori vous a-t-il réconforté après votre élimination?

Oui, il a été chaleureux et gentil. Il m’a rassuré en me disant que ma prestation avait été très bonne, qu’il était très fier de moi et que nous travaillerions à nouveau ensemble. Je lui suis profondément reconnaissant pour la confiance qu’il place en moi.

Avez-vous réussi à dormir après ce tourbillon d’émotions?

Même si c’est comme si j’avais fait des montagnes russes, j’ai pu dormir quand même. L’after party m’a fait du bien parce que les talents autres que les finalistes étaient également présents. Ces retrouvailles m’ont permis de revivre les bons moments que l’on a tous passés, que de beaux souvenirs.

Aujourd’hui, réalisez-vous tout le chemin parcouru dans «The Voice Kids»?

C’est drôle, j’étais dans un taxi avec Sara tout à l’heure et on parlait de comment l’année a vite passé (ndlr: la demi-finale, diffusée le 1er octobre, avait été enregistrée début 2022) et comment tout ceci a été incroyable. Je réalise à quel point j’ai progressé énormément et je suis très fier de tout ce que j’ai fait pour en arriver là.

Si c’était à refaire, changeriez-vous quelque chose?

Peut-être que j’aurais dû insister un peu plus pour interpréter une autre chanson en finale, plus proche du public français. Mais je ne regrette pas d’avoir chanté «Tu t’en iras» que Patrick a choisi pour moi. C’est une belle chanson et j’espère lui avoir rendu justice.

Quelle est la suite, musicalement, pour vous?