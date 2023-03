Football: Patrick Vieira viré par Crystal Palace

L’ancien milieu de terrain quitte ses fonctions après un début d’année 2023 raté: onze matches sans victoire en championnat, cinq points pris sur trente-trois, des occasions de but inexistantes et seulement trois longueurs d’avance (avec un match en plus) sur Bournemouth, premier relégable.

Vieira n’ira pas à Arsenal

Les dirigeants de Crystal Palace ont décidé de débarquer Vieira et son staff avant le déplacement dimanche chez le leader Arsenal, où le champion du monde 1998 et d’Europe 2000 avec les Bleus a forgé sa légende de joueur.

Troisième expérience

À 46 ans, «Pat» voit sa troisième expérience comme entraîneur principal s’achever sur un goût amer, après son baptême de feu au New York City FC dans le championnat nord-américain (2016-2018) et son passage à l’OGC Nice (2018-2020) en Ligue 1.

Seulement 21 buts en 27 matches

Cette saison, les partenaires de Wilfried Zaha, Odsonne Edouard et Jordan Ayew n’ont marqué que 21 buts en 27 matches. Avant la défaite 1-0 mercredi contre Brighton, ils avaient enchaîné trois rencontres (un nul et deux défaites) sans le moindre tir cadré.

Lucien Favre parmi les pistes à la succession

L’ancien Gunner a régulièrement protesté contre le «manque d’opportunités» offertes dans le football en Angleterre et plus globalement en Europe. «On doit nous donner plus d’occasions de montrer que nous sommes aussi doués que n’importe qui d’autre», a-t-il affirmé après un rapport du collectif The Black Footballers Partnership.