Patrimoine: L’Australie célèbre les 50 ans de l’iconique Opéra de Sydney

Il y a 50 ans, la reine Elizabeth II inaugurait la salle de concert, visitée depuis par quelque 11 millions de personnes par an.

L’architecte n’y a jamais mis les pieds

En 1956, il remporte un concours après avoir battu 232 autres candidats. L’année suivante, il déménage en Australie avec sa famille pour se lancer dans le projet. Mais en 1966, Jorn Utzon quitte le chantier du bâtiment – dont les coques étaient presque terminées – et abandonne l’Australie après des désaccords avec le ministre des Travaux publics de l’État sur la vision, le budget et le financement du projet. D’autres architectes ont terminé l’édifice, modifiant drastiquement ses plans pour l’intérieur de l’opéra. Et Jorn Utzon n’est jamais retourné en Australie. L’architecte original du bâtiment devenu iconique est décédé à Copenhague en 2008.