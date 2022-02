Snowboard – Patrizia Kummer «aime faire des choses bizarres»

«Oui, il y a de la déception. Non, je ne suis pas contente de moi, a concédé l’athlète de Brigue, quelques secondes après avoir été éliminée de 20 centièmes par l'Autrichienne Julia Dujmovits. Je me suis bien préparée, la fin de parcours était bonne, j'ai fait une course pas mal, globalement, mais Julia aussi. Elle a été un tout petit peu plus vite que moi et je ne peux que la féliciter. De mon côté, tout ce que je peux faire de plus la prochaine fois, c’est d’aller juste un petit peu plus vite!»