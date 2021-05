Vaud - Patron condamné pour du gel hydroalcoolique frelaté

«L’effet était inverse à la désinfection»: c’est ainsi qu’une procureure a qualifié la solution hydro­alcoolique anti-Covid qu’une firme vaudoise avait vendue au Service cantonal de l’environnement. Entre mars et juillet 2020, cette société spécialisée dans les cosmétiques avait «produit et mis sur le marché deux lots de ce produit», lit-on dans la condamnation.

Le Département de l’environnement évoque une livraison de 200 kg de ce gel qui, selon son chargé de communication, avait une «efficacité limitée». De fait, ce désinfectant pour les mains n’en était pas. Les concentrations d’éthanol, de propylène glycol et de glycérine «ne correspondaient pas aux exigences de la législation et ne respectaient pas les conditions». Car le Département de l’environnement avait heureusement procédé à un contrôle de qualité et d’efficacité, lequel avait indiqué la défaillance. Le Canton avait porté plainte en octobre.