Lausanne: Patron d’un magasin vandalisé au Flon: il a un passé de casseur

Durant les années 1980, Toto Morand était un contestataire qui a commis des erreurs de jeunesse. DR

Par mimétisme envers les jeunes des banlieues françaises, dont la révolte contre une bavure policière s’est transformée en vandalisme de masse, une centaine de casseurs ont sévi au Flon, samedi soir. Un magasin de chaussures a notamment subi les foudres de jeunes, après des appels au regroupement relayés sur les réseaux sociaux. La prompte réaction de la police lausannoise a empêché des vols.

Mais les événements de samedi ont de troublantes coïncidences avec l’histoire de Lausanne et sa jeunesse contestataire des années 1980. Et le parallélisme avec l’actualité est plus que saisissant. «Le patron du magasin a été lui-même très actif lors des manifestations de Lôzane bouge, en 1980», a souri une septuagénaire vaudoise. Comme pour dire que l’histoire est un éternel recommencement et la vie, un boomerang…

Au volant à 17 ans de Zurich à Lausanne

Contacté par «20 minutes», Toto Morand, le propriétaire du magasin de chaussures, s’est montré méfiant et tendu pendant quelques secondes. Il s’est ensuite détendu et a replongé avec enthousiasme dans ses souvenirs juvéniles. «En 1980, j’ai participé à une manif à Zurich avec mon grand frère. Mon frère avait des problèmes de vue après avoir été gazé par la police zurichoise. Au retour, j’ai pris le volant de Zurich à Lausanne alors que j’avais 17 ans et pas de permis», évoque l’habitant d’Épalinges (VD) et ancien candidat au Conseil d’État vaudois.

Toto Morand a également participé à d’autres manifestations à Zurich et à Lausanne, dans le cadre de mouvements contestataires des jeunes en 1980. Lors de la mise à sac d’un commerce zurichois, Toto Morand se souvient être ressorti des lieux «avec un Magnum Champagne». La même année, lors d’échauffourées au cours desquelles la police avait fait usage de gaz lacrymogènes, Toto Morand s’était cassé un bras entre Bel-Air et le Flon…

«Il y a prescription…»

Interrogé sur la similitude entre son activisme d’antan, les émeutes en France et les événements de samedi passé au Flon, le commerçant minimise les similitudes. «Nous avions un idéal et de vraies revendications. Nous voulions une vie culturelle alternative à Lausanne. Je suis bien placé pour comprendre la recherche d’adrénaline quand on est jeune. Moi, je n’ai jamais cassé de vitrine.» Pas de vitrine cassée mais juste un Magnum Champagne volé. «Mais il y a prescription», sourit Toto Morand.