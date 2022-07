Genève : Patron et syndicat s’allient contre un sous-traitant véreux

Sur un gros chantier du canton, une société de nettoyage ne payait plus ses employés. L’entreprise générale en charge des travaux a joué le jeu de la responsabilité solidaire.

Plus de salaire et plus de paiement des cotisations sociales: c’est le sort, malheureusement pas si rare sur les chantiers, réservé cette fois aux employés d’un sous-traitant dans le cadre d’un important projet immobilier à Bellevue (GE). Mais, originalité de la situation: l’entreprise générale chargée des travaux a joué le jeu de la responsabilité solidaire en coopérant avec le syndicat SIT, qui défend les employés lésés.