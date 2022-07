Tessin : Patrons de sociétés proches de lastminute.com soupçonnés de tricheries

L’entreprise a fait savoir que le ministère public tessinois avait demandé une détention préventive pouvant aller jusqu’à trois mois pour le fondateur et chef de l’entreprise, Fabio Cannavale, et quatre autres cadres actuels et anciens. Trois filiales suisses sont touchées: Bravo-Next SA, Bravo-Meta CH SA et LM-Next CH SA. Interrogées, les autorités tessinoises indiquent qu’une décision du juge pour des mesures de contrainte est encore attendue. En outre, dans le cadre de leur enquête, les autorités ont bloqué des fonds du groupe à hauteur de sept millions de francs sur différents comptes.