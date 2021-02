Patrouille des glaciers 2014, dans la montée entre Arolla et le col de Riedmatten (photo prétexte)

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle n’est pas sortie de l’auberge. À peine quelques jours après avoir renoué avec l’armée, qui avait suspendu ses relations en novembre dernier , l’Association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers (ASPDG) est à nouveau au cœur de la polémique. Dans un article du « Nouvelliste », il est cette fois question de rémunérations inquiétantes. Le quotidien valaisan relève le montant de plus de 300’000 francs perçu par un membre du comité directeur, de versement de plusieurs dizaines de milliers de francs à des proches des membres du comité, ainsi que des conflits d’intérêts ou encore un manque de transparence dans sa gestion.

Si les intéressés réfutent les accusations, les questions ainsi soulevées ont poussé, vendredi, le conseiller d’État Frédéric Favre à demander une analyse à l’Inspection des finances. L’audit de KPMG, base de la réconciliation entre l’armée, organisatrice de la célèbre course de ski-alpinisme, et l’ASPDG, expliquait qu’aucun élément ne laissait penser que des dépenses matérielles avaient été indûment engagées. Néanmoins, dans ses recommandations, il apparaît que des problèmes de gestion doivent être résolus: double comptabilité, absence de double signature dans les comptes bancaires, pas de contrôles dans le processus de versement des salaires, etc. À noter que l’ASPDG est en partie financée par des deniers publics.