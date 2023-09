patrouille suisse: On a frôlé le drame alors que le vol n’était pas autorisé

Il s’en est fallu de peu pour qu’une catastrophe aérienne se produise le 15 juin, au-dessus de Baar, dans le canton de Zoug. Deux jets Tiger F-5 de la Patrouille Suisse s’étaient effleurés et une personne au sol avait été légèrement blessée par les éclats de verre d’une fenêtre, après qu’une partie du nez d’un des deux avions se soit écrasée sur la façade du bâtiment. Selon le maire de la ville André Wicki, il s’avère que la Patrouille Suisse n’avait pas eu l’autorisation de survoler le secteur ce jour-là, bien que l’un des porte-parole de l’armée avait auparavant affirmé le contraire.

Il s’agirait finalement d’un quiproquo, selon les différentes parties concernées. Une publication sur le bruit et une note d’assurance avaient été soumises à l’armée avant l’événement et cette dernière aurait supposé que le vol était implicitement autorisé. Or, selon le conseiller d’État UDC, Stephan Schleiss, «aucune autorisation formelle n’a jamais été communiquée».