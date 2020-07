Genève

Patrouilles de police caillassées aux Palettes

Des jeunes ont protesté contre l’interpellation d’un de leurs camarades de quartier, qui transportait sur son scooter un passager sans casque. Ils ont lancé des projectiles sur la police.

Arrivé à l’avenue des Palettes, le passager est descendu et a pris la fuite à pied. Le conducteur a continué sa course en direction de Perly, «commettant un nombre certain d’infractions à la loi sur la circulation routière», poursuit Alexandre Brahier. Il a terminé sa course dans la clôture d’une villa, au chemin de la Redoute.