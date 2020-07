BASKETBALL

Patty Mills va verser plus d'un million de dollars à des associations antiracistes

Le meneur australien des San Antonio Spurs ouvre son coeur pour combattre ce fléau encore bien présent dans son pays.

«Je suis fier de dire que chaque centime que je gagnerai lors de ces huit matches (soit près de 900.000 euros) sera reversé directement aux associations «Black Lives Matter Australia», «Black Deaths in Custody» et à une campagne nommée «We Got You» qui a pour but de mettre fin au racisme dans le sport en Australie», a indiqué Mills dans une vidéo sur les réseaux sociaux.