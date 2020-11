Deux ans après son dernier match officiel sur le circuit WTA, Patty Schnyder continue de vivre une retraite sportive. La Bâloise a posté, dimanche, une vidéo d’aérobic familiale en compagnie de ses deux filles Kim Ayla et la petite dernière Joya. Au programme, une série d’abdominaux plutôt soutenue et calquée sur le rythme de la chanson que tous les jeunes parents rêveraient d’oublier: «Baby Shark», vidéo la plus regardée de l’histoire sur YouTube (plus de 7 milliards de vues).