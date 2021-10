Basketball : Pau Gasol annonce sa retraite

L’Espagnol, qui a l’un des plus beaux palmarès pour un basketteur européen, met un terme à sa carrière à 41 ans.

L’Espagnol Pau Gasol, l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du basket européen, a annoncé mardi à Barcelone qu’il mettait, à 41 ans, un terme à sa carrière de joueur professionnel.

«Je suis ici pour vous communiquer que je vais prendre ma retraite du basket professionnel. C’est une décision difficile, après tant d’années, comme vous pouvez l’imaginer. Mais c’est une décision réfléchie», a-t-il expliqué lors d’une cérémonie d’adieux organisée au théâtre du Liceu à Barcelone, entouré de sa famille et de ses proches.

«Il faut savoir tourner la page. Je voulais finir en jouant et en profitant, et pas en béquilles et entre plusieurs opérations», a confié Gasol, victime d’une sérieuse fracture d’un pied en 2019 qui avait failli mettre un terme à sa carrière.