Réveillé à 2h15 du matin : «Paul, c'est Bob. Tu as remporté le prix Nobel»

Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson ont remporté le prix Nobel d’économie, mais au moment de l’annonce, le premier nommé dormait profondément..

«Pas le bon numéro»

«Le comité du Nobel n'ayant pas pu joindre Paul Milgrom pour partager la nouvelle de sa victoire, alors son collègue vainqueur et voisin Robert Wilson a frappé à sa porte au milieu de la nuit», raconte l’université sur Twitter. «Paul, c'est Bob Wilson. Tu as remporté le prix Nobel», explique Robert à l’interphone: «Ils n’arrivent pas à vous joindre, ils n’ont pas le bon numéro».

Lauréats âgés

Interrogé lors d’une conférence de presse peu après l’annonce du prix, il s’est réjoui de la «très bonne nouvelle» et confié n’avoir jamais participé à une enchère. «Ma femme me fait remarquer que nous avons des chaussures de ski achetées sur eBay, je suppose que c’était une vente aux enchères», s’est-il amusé.

Paul Milgrom, 72 ans – dont M. Wilson fut le directeur de thèse – a formulé dans les années 80 une théorie plus générale des enchères. Celle-ci montre notamment qu’une enchère génère des prix plus élevés lorsque les acquéreurs obtiennent des informations sur les offres prévues par les autres enchérisseurs au cours de l’enchère, selon le jury Nobel.

Milgrom et Wilson se partageront un chèque de dix millions de couronnes suédoises, environ un million de francs. Ces vingt dernières années, les trois quarts des lauréats du prix d’économie sont des Américains de plus de 55 ans, comme cette année. L’âge moyen des lauréats dépasse aussi les 65 ans, le plus élevé parmi les six prix décernés.