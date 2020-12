Basketball : Paul George, des critiques mais un pont d’or

L’ailier des Los Angeles Clippers a signé un nouveau contrat mirobolant avec la franchise californienne.

«Ayant grandi enfant dans le sud de la Californie, j’ai toujours rêvé de jouer à Los Angeles, où mes amis et ma famille pourraient venir me regarder jouer», a déclaré George, arrivé l’an passé aux Clippers. Je suis fier de dire que c’est chez moi et j’ai hâte d’apporter ma contribution pour mener l’équipe un énorme succès – sur et hors du terrain – dans les années à venir», a ajouté le joueur de 30 ans.