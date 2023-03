Paul Kalkbrenner et Pedro Winter au Festi’neuch

En 2022, le festival a attiré 54’000 personnes en quatre jours, tous sold-out, au bord de l’eau à Neuchâtel. Dylan Endrion

Une grande partie des stars du Festi’neuch était déjà connue. Angèle, Pomme, Moderat et Kendji Girac avaient été annoncés pour la 22e édition de l’événement. Le 7 mars 2023, le festival a communiqué que les artistes électroniques Paul Kalkbrenner et Pedro Winter les rejoignaient sur le haut de l’affiche. «Pedro Winter fête les 20 ans de son label Ed Banger. Il présente un show visuellement impressionnant pour cette occasion dans un seul festival par pays et il a souhaité que cela soit chez nous. Il se souvient de notre manifestation, car on a été le premier festival suisse à programmer Justice, duo signé chez Ed Banger, en 2007. Paul Kalkbrenner c’est également un gros coup. En 2014, l’Allemand avait retourné les Jeunes-Rives. Et depuis lors, sa cote a encore augmenté», explique Antonin Rousseau, programmateur et directeur.

Ces dernières années, la manifestation a réalisé de jolis coups dans le rock en recevant Prophets of Rage, Royal Blood ou encore Sum 41. En 2023, il n’y a pas de superstar du genre. «Les cachets des groupes de rock ont flambé. La demande pour ce style est internationale et la concurrence est sévère. On n’a pas voulu faire de folie», assure le Neuchâtelois. Il rappelle avec fierté que «malgré l’envol de nombreux coûts, on a réussi à garder le prix des billets d’entrée identique à 2022».

Du côté des nouveautés, le festival, monté avec un budget de 4,2 millions de francs, va inaugurer un quartier scénique, sur l’emplacement qui accueillait à l’époque les Silent Party. «Ce sera un endroit dédié aux musiques électroniques, avec des DJ régionaux. Ils se produiront dans une structure en bois, au niveau du public. On désire proposer une expérience à 360 degrés, offrant une grande proximité entre l’artiste et la foule, un peu dans l’esprit des «Boiler Room», indique Antonin Rousseau. La programmation de ce lieu, comme celle de la scène qui est sur l’eau, La Plage, ainsi que celle des Afternatives, sera dévoilée courant avril. À signaler que la vaisselle réutilisable et le no cash ont fait leurs preuves lors de l’édition record de 2022 et sont maintenus.