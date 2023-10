Paul Kircher interprète un personnage mi-homme mi-animal

Le réalisateur Thomas Cailley a rencontré énormément de garçons pour le rôle d’Émile car c’est le premier personnage de son histoire qu’il voulait sélectionner. À notre premier rendez-vous, il m’a demandé de lui raconter un souvenir de mon enfance. Il voulait savoir quand je m’étais mis en colère contre mon père (ndlr: Paul est le fils des comédiens Jérôme Kircher et Irène Jacob). À notre seconde rencontre, Thomas m’a donné quelques scènes à jouer mais cela n’avait rien à voir avec son scénario. Ce n’est que la troisième fois qu’il m’a fait lire des répliques du script. Quand il m’a donné l’intégralité du scénario de «Le règne animal», je l’ai lu d’une traite car j’étais fasciné par son univers.

Il y avait tellement de choses à inventer pour créer cet univers fantastique où les humains et les animaux ne font qu’un.

C’est un adolescent qui fait la transition vers l’âge adulte et qui, à 17 ans, traverse des moments de crise intenses. Mais il arrive toujours à se sortir des pires instants. J’aime que l’on voit cette évolution d’un jeune qui pourrait à tout moment tomber mais Émile devient de plus en plus fort.