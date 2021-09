humour : Paul Mirabel fera le show au Montreux Comedy

Après une édition 2020 annulée, le festival du bout du lac vient d’annoncer sa prog. L’humoriste français de 25 ans fera la clôture.

La vidéo de son passage à l’édition 2019 cumule 18 millions de vues sur YouTube. Après une édition 2020 annulée pour cause de Covid, Paul Mirabel sera de retour au Montreux Comedy Festival , pour la 32e édition. L’humoriste français de 25 ans se produira les 6 et 7 décembre 2021 lors du Gala de clôture. Artiste montant de la nouvelle génération de l’humour, le jeune homme sera entouré de coachs, de stars confirmées et de fidèles de la scène de Montreux.

«Les artistes et équipes du MCF sont plus que jamais remontés à bloc pour une 32e édition plus déridée et innovante que jamais», dit encore le communiqué. L’événement se tiendra du 1er au 7 décembre 2021. Une cinquantaine d’humoristes internationaux seront présents. Parmi eux, Elodie Poux, Monsieur Poulpe, Baptiste Lecaplain, Alexandre Kominek, Zidani, Bruno Peki, Fanny Ruwet, Florence Mendez, Serine Ayari ou encore Certe Mathurin.