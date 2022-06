Football - Paul Pogba à Manchester United - un flop à 250 millions

Les retrouvailles tant attendues en 2017 entre Paul Pogba et Manchester United ne se sont pas du tout passées comme les deux parties l’espéraient. Le Français va quitter l’Angleterre avec seulement une Ligue Europa et une Coupe de la Ligue anglaise en six saisons. AFP

Sauf surprise, Paul Pogba (29 ans) sera à nouveau très prochainement un joueur de la Juventus. L’annonce de ce retour «à la maison» de l’une des stars du football mondial relevait encore de l’utopie, il y a quelques mois seulement.

Aujourd’hui, six ans après l’avoir vu choisir de quitter le Piémont pour Manchester United, le club turinois est très bien placé pour accueillir une deuxième fois le Français. Et sans avoir à verser, pour la deuxième fois après 2012, le moindre centime dans les caisses de MU.

Real et PSG renoncent

Les doutes qui entourent sa forme physique - il a été victime de plusieurs blessures ces dernières années - et, surtout, la capacité de l’un des milieux de terrain les plus doués de la dernière décennie à évoluer avec régularité à ce très haut niveau que l’on est en droit d’attendre de lui, ont fini par convaincre le Real Madrid et le PSG - deux clubs qui l’ont longtemps courtisé - à renoncer à satisfaire ses grandes exigences salariales. Malgré le fait qu’il soit en fin de contrat à MU.

Le choix de revenir dans le club où il s’était d’abord affirmé puis avait brillé entre 2012 et 2016 n’est pas anodin. Après l’échec qu’a été son retour à Manchester - il y avait passé trois saisons entre 2009 et 2012, avec seulement sept apparitions partielles en 1re équipe – «la pioche» a besoin de trouver un contexte favorable, un club où il se sent aimé et estimé, pour revenir au plus vite à son meilleur niveau.

Notamment en vue du prochain Mondial au Qatar. Celui, par exemple, de ses deux dernières années turinoises et de la Coupe du monde 2018 où il avait été l’un des grands artisans du titre mondial de la France.

Transfert record en 2016

A Manchester, où il avait accueilli avec enthousiasme et aussi d’énormes expectatives, personne, ou presque, ne regrette le départ de Paul Pogba. Avec un seul but marqué - mais neuf passes décisives quand même - en vingt matches joués seulement cette saison, il n’a pas réussi à apporter à un club à la dérive sur le plan sportif la contribution attendue.

Si son rendement lors des cinq premiers exercices avait tout de même été bien meilleur, le Français n’a jamais réussi à ramener MU vers ces sommets qu’il revendique logiquement. Mis à part les deux succès en Coupe de la Ligue anglaise et en Europa League, en 2017, le palmarès d’un club qui dominait la scène internationale sous l’ère Ferguson n’a guère été enrichi depuis l’arrivée de Pogba.

Deux trophées en six ans

Une déception d’autant plus grande que les Mancuniens avaient déboursé 105 millions d’euros pour arracher Pogba à la Juve en 2016. Un montant record à l’époque. Les sommes versées par le club depuis six ans ne sont d’ailleurs pas étrangères au ras-le-bol d’une majorité des supporters.

Car même si le très talentueux milieu de terrain a parfois réussi à transcender ses coéquipiers et à les conduire vers le succès, comme lors de l’Europa League 2017, son retour à Manchester peut être qualifié de gros échec sportif.

Plus d’un million le match joué

Mais ce qui a peut-être le plus irrité les fans mancuniens, c’est cette prime de fidélité de 4,4 millions d’euros qui a récemment été versée à Pogba alors qu’il venait d’annoncer publiquement qu’il quittait MU. Les médias anglais se sont dès lors jetés sur leur calculette pour estimer au plus près ce qu’il avait coûté au club depuis 2016. Entre son transfert, ses salaires, les différentes primes ainsi que la commission due à son agent, Mino Raiola, le montant de quelque 220 millions de livres - soit 250 millions d’euros - est régulièrement évoqué.