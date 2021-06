Euro : Paul Pogba mordu par Antonio Rüdiger ?

Les Allemands, qui avaient prévenu qu'ils comptaient jouer «sale» ont tenu parole et le match a été une sacrée bataille, où les Bleus ont souffert dans leur chair.

À l'heure de jeu, alors que l'Allemagne était menée 1-0 et poussait pour égaliser, l'Allemand Robin Gosens est arrivé lancé dans la surface française et sa cuisse a percuté le visage de Pavard, qui s'est effondré sous la violence du choc. Il a néanmoins pu se relever et reprendre la partie peu après. «J'ai pris un sacré choc. J'étais un peu KO pendant 10 à 15 secondes. Après, ça allait mieux», a expliqué le joueur sur BeIn Sport après la rencontre.