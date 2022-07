Football: Paul Pogba privé de Coupe du monde?

Le milieu de terrain français s’est en effet blessé au genou droit lors d’un entraînement avec son nouveau club, la Juventus de Turin (Pogba a quitté Manchester United après six années mitigées). Et selon le quotidien sportif italien, le club turinois souhaiterait que Pogba se fasse opérer, ce qui le condamnerait à être absent des terrains au moins quatre mois et, donc, l’empêcherait de disputer la Coupe du monde, qui a lieu du 21 novembre au 18 décembre prochains.