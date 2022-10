Berne : Paul Rechsteiner se retirera en décembre

Après 36 ans de politique, le conseiller aux États saint-gallois Paul Rechsteiner, s’apprête à tirer sa révérence. «Je pense que c’est maintenant permis. Ce n’est pas une trop grande surprise: je ne serai plus candidat», a déclaré le politicien socialiste, aujourd’hui âgé de 70 ans, dans une interview au « St. Galler Tagblatt » ( article abonné). «Ce qui est sans doute plus surprenant, c’est que je démissionnerai déjà en décembre, c’est-à-dire à la fin de la session d’hiver», a-t-il ajouté.

Au cours de sa carrière, Paul Rechsteiner aura été conseiller municipal dans sa ville natale de Saint-Gall, patron de syndicat, conseiller national et conseillers aux États. Sur les réseaux sociaux, le PS Suisse a salué «un parlementaire socialiste et un syndicaliste particulièrement expérimenté, influent et comptant de nombreux succès».