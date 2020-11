New York : Paul Rudd distribue des cookies aux votants

L’acteur s’est rendu près d’un local de vote de Brooklyn et a remercié les personnes qui attendaient leur tour en leur donnant des biscuits.

Les Américains qui avaient bravé la pluie battante et le froid de New York jeudi 29 octobre 2020 pour prendre part à l’élection présidentielle ont eu droit à un peu de réconfort. Paul Rudd était présent pour leur distribuer des cookies, rapportent plusieurs médias américains dont CNN et TMZ.