Football: Paul Scholes, le joueur qui détestait jouer pour son équipe nationale

Dans un livre, Michael Clegg raconte pourquoi son ancien et plus célèbre coéquipier à Manchester United n’accueillait pas ses sélections avec le sourire.

Stéphane Chapuisat s’interpose devant Paul Scholes à l’Euro 2024. AFP

Pour la très grande majorité des footballeurs professionnels, porter le maillot de son équipe nationale est un aboutissement, une magnifique récompense. Et si ces sélections coïncident avec une Coupe du monde, le bonheur est total.

Un rêve que ne partage toutefois pas l’ensemble des joueurs. Ils sont en effet bien quelques-uns à ne pas accueillir une convocation avec l’enthousiasme que l’on imagine.

Parmi ces malheureux élus on trouve l’Anglais Paul Scholes. C’est du moins ce qu’a raconté Michael Clegg, qui fut son ancien coéquipier à Manchester United, dans son livre: «The power and the Glory» (Le pouvoir et la gloire). «Un jour, raconte celui fait aujourd’hui partie du staff de MU en tant que préparateur physique, alors que l’on parlait du prochain Euro, Paul m’a avoué qu’il détestait jouer pour l’équipe d’Angleterre. Un peu choqué, je lui ai alors demandé pourquoi il continuait d’aller en sélection. «Nous sommes en Angleterre, je ne peux pas faire autrement», m’avait-il alors répondu. Avant d’ajouter qu’il craignait la réaction du pays s’il décidait d’abandonner la sélection.»

Trop souvent loin de sa famille

Suite à cet aveu, Michael Clegg décidait de lui poser une autre question, encore plus embarrassante peut-être. «Je lui ai ensuite demandé si jouer pour Manchester United lui faisait le même effet, mais il m’a tout de suite répondu que non, qu’il avait au contraire beaucoup de plaisir à porter ce maillot. Suite à cela, je lui ai dit qu’il se forçait à faire quelque chose qu’il n’aimait pas en acceptant ces convocations et que ce n’était pas la meilleure des situations. Je ne sais pas si notre conversation a eu un effet libérateur pour lui, mais toujours est-il que peu de temps après il annonçait la fin de sa carrière internationale. En fait, ce qu’il ne supportait pas, c’était d’être trop longtemps et souvent éloigné de sa femme et de ses enfants. Et si tu vas en équipe nationale sans être heureux, tu ne peux évidemment pas donner le meilleur de toi sur le terrain.»

Plus de 700 matches avec MU