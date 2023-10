Paul Taylor aimerait se concentrer uniquement sur l’anglais

Depuis 2016, l’humoriste, qui a vécu en Suisse de ses 2 à ses 4 ans, réussit le tour de force de faire rire des salles entières en alternant l’anglais et le français. Paul Taylor, 36 ans, présentera son troisième spectacle, «Bisousbye X» au Théâtre du Léman, à Genève, le 10 octobre 2023 et le lendemain au Volkshaus, à Zurich.

Comment vous est venu le titre de ce spectacle?

C’est quelque chose que je dis tout le temps et ça collait bien avec le thème du show, qui est le dernier spectacle bilingue que je vais faire. Et une fois que j’avais trouvé le titre, il ne restait plus qu’à écrire sur les choses auxquelles j’ai dû dire au revoir dans ma vie.

Quelles sont ces choses?

Nous, les Britanniques, avons dit au revoir à la reine le 8 septembre 2022. Je parle un peu de ça et de l’effet que ça a eu sur moi. Ce soir-là, j’ai tellement bu d’alcool avec mon manager Adam que j’ai vomi toute la journée suivante. C’est là que j’ai dit au revoir à l’alcool.



Vous avez bu parce que vous étiez triste ou parce que vous étiez heureux?

Un peu un mélange des deux. On était seuls à Paris et c’était un peu une crise d'identité entre le Brexit et la disparition de la seule constante qu’on avait dans notre vie. On se moquait de la reine et de la famille royale, mais quand quelque chose d’aussi constant dans la vie disparaît, c’est un peu dur.

D’autres choses auxquelles vous avez dit au revoir?

Je deviens un peu vieux, alors je dis au revoir à ma jeunesse. Je vais avoir 37 ans (ndlr: le 11 octobre 2023) et c’est compliqué parce que les vieux ne veulent pas de moi parce qu’ils me trouvent jeune et que c’est l’inverse pour les jeunes.

Vous dites que c’est votre dernier spectacle bilingue. Parce que vous en avez marre de jongler entre l’anglais et le français?

(Il rit) Ce n’est pas que j’en ai marre, c’est juste qu’on a un peu atteint la limite. Pour le premier spectacle, tout le monde m’avait dit que c’était une mauvaise idée et que j’allais restreindre le public. Pour le deuxième spectacle, je n’avais pas forcément envie qu’il soit bilingue, mais j’ai eu un enfant. Il fallait que de l’argent entre. Je ne pouvais pas prendre un an off pour découvrir ce que j’avais envie de faire. Ensuite, je me suis dit que c’était bien de faire une trilogie. Aujourd’hui, j’aimerais me concentrer sur l’anglais. Les anglophones qui n’ont aucun lien avec la francophonie ne savent pas qui je suis et je crois que j’ai des trucs à leur apporter. Et peut-être que je ferai en parallèle un truc entièrement en français pour les pays francophones.