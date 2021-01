Basketball : Paul Westphal n’est plus

Champion comme joueur avec les Celtics, Paul Westphal avait emmené les Suns de Charles Barkley jusqu’aux finales NBA en 1993 contre les Bulls de Michael Jordan.

Paul Westphal lors de la cérémonie du Hall of Fame en septembre 2019.

Paul Westphal, qui a remporté un titre NBA avec les Boston Celtics et est ensuite devenu une icône des Phoenix Suns où il a passé 14 saisons en tant que joueur et entraîneur, est décédé à 70 ans, a annoncé samedi la franchise basée en Arizona.

«Westy ne sera pas immortalisé simplement pour avoir joué au basket-ball. On se souviendra de lui pour la façon dont il a vécu sa vie et dont il a traité les autres», ont déclaré les Suns dans un communiqué. «Son héritage en fait l’une des icônes les plus marquantes du basket-ball de tous les temps», a renchérit Robert Sarver, le propriétaire de la franchise.