Paulette et Jean-Daniel sont les premiers agriculteurs suisses de «L’amour est dans le pré»

C’est ce lundi 1er février 2021 que seront présentés les premiers portraits des agriculteurs de la saison 16 de «L’amour est dans le pré». Parmi les douze hommes et femmes en quête de l’âme sœur se trouvent deux Romands: Paulette, éleveuse d’ânes valaisanne, et Jean-Daniel, vigneron et éleveur de vaches bernois.