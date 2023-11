Pauvreté en Suisse: Près de 6% des enfants privés de loisirs par manque d’argent

En 2021, 6% des enfants n’ont pas pu avoir une semaine de vacances hors du domicile et 5,5% n’ont pas pu pratiquer une activité de loisirs régulière et payante.

En Suisse, plus de 6% des enfants n’ont pas pu partir en vacances en 2021. Sabina Bobst/Tamedia

C’est un triste constat qui montre une fois de plus que la pauvreté existe bel et bien en Suisse. En effet, quelque 6,4% des enfants de moins de 16 ans ont subi au moins 3 privations sur 17 domaines considérés comme importants pour les jeunes, selon les résultats du module «Privations et santé des enfants» de l’enquête sur les revenus et les conditions de vie réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Ainsi, 6,1% des enfants n’ont pas pu prendre une semaine de vacances hors de chez eux et 5,5% n’ont pas pu participer à une activité de loisirs régulière payante. En outre, 2,5% n’ont pas eu l’occasion de prendre part à une fête pour un événement particulier. Plus inquiétant: un enfant sur 100 n’a pas eu droit à au moins un repas complet par jour.

Parents aux faibles revenus ou étrangers

Sans surprise, ce sont les enfants de parents ayant un faible niveau de formation ou qui ont peu de revenus qui sont les plus concernés. Ceux qui vivent dans une famille exposée à la pauvreté, de même que ceux de nationalité étrangère et qui vivent dans un ménage monoparental, sont aussi nettement plus souvent touchés.

Bonne nouvelle quand même, comparé au reste de l’Europe, le taux de privations spécifiques aux enfants est deux fois plus faible chez nous que la moyenne européenne (13%). Parmi les pays voisins, seule l’Allemagne affiche un taux plus bas (6%). Les bons élèves envers les jeunes sont la Slovénie, la Suède et la France. À l’inverse, c’est en Roumanie que les enfants subissent le plus de privations (42,5%), devant la Bulgarie (36,5%) et la Grèce (33,9%).

À noter aussi que 1,5% des enfants sont privés de soins dentaires en Suisse. Un chiffre bien plus bas qu’en Europe où la moyenne est 4,4%. En revanche, chez les adultes, le taux de personnes qui se passent du dentiste pour raison financière est sensiblement égal à la moyenne européenne (2,5% contre 2,6%).