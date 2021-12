Vaccin anti-Covid-19 : Payé par des antivax, il reçoit dix injections en un jour

Un Néo-Zélandais aurait été payé par plusieurs personnes pour recevoir le vaccin à leur place. L’affaire est «prise très au sérieux» par les autorités sanitaires du pays.

Citée par «Stuff», la responsable du programme de vaccination néo-zélandais contre le Covid-19, Astrid Koornneef, a déclaré être «consciente du problème»: «Nous prenons cette affaire très au sérieux et travaillons avec les agences appropriées.» «Avoir un statut vaccinal inexact vous met non seulement en danger, mais aussi vos amis, votre famille et votre communauté, ainsi que les équipes de soins qui vous traitent maintenant et à l'avenir», a-t-elle par ailleurs souligné. Le Ministère de la santé n’a pas précisé dans quelle ville l’infraction avait eu lieu.